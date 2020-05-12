هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة كورونا دعت لانهاء العام الدراسي

ناشدت "هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة ​كورونا​" في بيان، "اللبنانيين العودة الى التزام ​الحجر المنزلي​ وعدم الخروج الى الشوارع الا في الحالات الضرورية جدا والتزام الاجراءات الوقائية والمسافة الاجتماعية الآمنة، وقرار ​الحكومة​ بالاغلاق ابتداء من بعد غد الخميس ولغاية صباح الاثنين، وذلك تفاديالانتشار وباء كورونا اكثر، بعد ان سجلت الايام الاخيرة ارتفاعا في عدد الاصابات".

ودعت "وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ الى انهاء ​العام الدراسي​ فورا، لان صحة الناس عموما و​الطلاب​ خصوصا اهم من استكمال ​السنة​ الدراسية والشهادات التي يمكن تعويضها في العام المقبلوفي اي وقت".

كما طالبت بـ"اصدار القوانين اللازمة لتمديد تعليق المهل حتى نهاية العام الجاري بدلا من 30 حزيران 2020 ووضع آليات تقسيط مناسبة للناس تنظم دفع المستحقات من اي نوع كانت بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية المستجدة". كما دعت الى "اعفاء الشركات والمؤسسات التجارية منكافة الرسوم عن العام الحالي لمساعدتها على التخفيف من خسائرها الفادحة".