السيّد: إصابتان بكورونا لعنصرين من الحرس

طمأن النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه " عندما نشر خبر اصابة عنصر ​الجيش​ في ​المحكمة العسكرية​ ب​الكورونا​، أبلغ شقيقه من جهاز الحراسة عندنا بالحجر في منزله في عكار حتى تأكدت اصابته هناك، بناء عليه أجرِيَت الفحوصات على جميع عناصر الحراسة فتبين إصابة واحدة لعنصر كان في منزله ورافقه سابقاً، وجاءت كل الفحوصات الأخرى سلبية".

وكانت قناة الـ"MTV" قد أفادت بأن عناصر من حرس النائب جميل السيد أصيبوا بفيروس بكورونا بعد انتقال العدوى لهم من عنصر هو شقيق عسكري في المحكمة العسكرية.​​​​​​​