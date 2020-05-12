احالة وافدين للنيابة العامة لتزويدهم السلطات بأرقام هاتف مغلوطة للتفلت من الحجر

أحال ​محافظ​ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد المكاوي​ بعض الأشخاص الوافدين من الخارج الى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في جبل لبنان، بعدما تبين انهم زودوا السلطات المعنية بمتابعة أوضاعهم خلال مدة الحجر الالزامي بأرقام هاتف مغلوطة للتفلت من الحجر.

وطلب المكاوي التحقيق معهم واتخاذ التدابير المناسبة بحقهم، وجاء طلبه إثر تلقيه كتابا تضمن اسماء الأشخاص وطبيعة الأفعال المرتكبة من قبلهم.