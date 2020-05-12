البزري: الأهم وجود خطة حكومية تُراعي عودة الحياة تدريجياً وبشكٍل آمن

أكد عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمُعدية عبد الرحمن البزري أن ليس المهم إقفال البلاد، إنما الأهم أن يكون لدى الحكومة خطة حقيقية وجدية قابلة للتطبيق تُراعي عودة الحياة تدريجياً الى طبيعتها، وعودة الناس الى أعمالهم، إضافة الى عودة المسافرين الى لبنان بصورةٍ سليمة لا تُشكّل خطراً لا عليهم ولا على أقاربهم.
وأوضح البزري ان الفشل الحكومي في متابعة عملية فتح البلاد والتراجع التدريجي عن التعبئة العامة قد أدى الى إرتفاعٍ غير مقبول في نسبة الإصابات بفيروس الكورونا، واليوم الدولة والناس أمام إمتحان جدي فعلى المواطن التقيد بالتعليمات الصادرة، وعلى الدولة العمل الجدي بمتابعة تنفيذ خطتها ومعاقبة المخالفين.
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