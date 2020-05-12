قائد الجيش بحث مع جنبلاط بالأوضاع العامة في البلد والتقى سفير مصر بلبنان

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. واستقبل العماد عون، السفير المصري في لبنان ​ياسر علوي​ يرافقه الملحق العسكري العميد محمد علي الشحات، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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