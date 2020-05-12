قائد الجيش بحث مع جنبلاط بالأوضاع العامة في البلد والتقى سفير مصر بلبنان

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
واستقبل العماد عون، السفير المصري في لبنان ياسر علوي يرافقه الملحق العسكري العميد محمد علي الشحات، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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