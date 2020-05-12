العوامل الرئيسية المسببة للوفاة بفيروس كورونا...تعرف عليها

درس باحثون من جامعة أكسفورد وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي بيانات أكثر من 17 مليون بريطاني، وحددوا عوامل الخطر الرئيسية للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويفيد موقع medRxiv، بأن هذه الدراسة استمرت من 1 فبراير إلى 25 أبريل 2020 ،استخدم الباحثون خلالها نموذج انحدار كوكس (طريقة رياضية تسمح بالتنبؤ بخطر وقوع حدث للكائن المعني وتقدير دور عوامل

مختلفة في هذا الخطر. وهنا في هذه الدراسة قدر الباحثون خطر الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ). وقد بلغ عدد المتوفين خلال هذه الفترة 5683 شخصا.

واتضح للباحثين صواب الافتراض السابق بأن الأشخاص من أصول إفريقية وآسيوية هم أكثر عرضة لخطر الموت بهذا الفيروس لأنهم يعانون من مشكلات صحية مختلفة،

لذلك على علماء الطب دراسة هذه المسألة بصورة مفصلة. كما اتضح أن ممثلي الأقليات العرقية والفقراء هم أيضا أكثر عرضة للموت بسبب هذا الفيروس، مشيرين إلى عدم وجود علاقة مباشرة مع عوامل الخطر الأخرى.

ووفقا للباحثين، من بين العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد، جنس الذكور، العمر، مرض السكري، والربو .

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن عدد المصابين في العالم تجاوز أربعة ملايين مصاب توفي منهم أكثر من 281 ألفا.