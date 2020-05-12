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فرنسا ترفض طلب عمدة باريس بإعادة فتح الحدائق العامة

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رفضت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، طلبًا من عمدة العاصمة باريس بإعادة فتح الحدائق والمتنزهات العامة، وذلك في ظل إجراءات مواجهة انتشار (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، أن

عمدة باريس "آن هيدالغو" جددت، خلال تغريدة لها على "تويتر"، طلبها بفتح الحدائق العامة المغلقة منذ منتصف شهر مارس الماضي، "أخذًا في الحسبان احتياجات سكان باريس".

وأوضحت المسئولة الفرنسية أن قناع الوجه ينبغي أن يكون إلزاميًا في شوارع باريس.

ويأتي هذا الطلب بعد يوم واحد من تجمع كثير من سكان العاصمة الفرنسية في الأماكن العامة على الرغم من تحذير الحكومة بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
 

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