109 إصابات جديدة بكورونا فى السنغال

أعلن وزير الصحة السنغالي الدكتور عبد الله ضيوف صار في دكار، اليوم الثلاثاء، تسجيل 109 إصابة جديدة بفيروس المستجد. كورونا المستجد.

وأفاد الوزير في تصريح بثته الإذاعة السنغالية، إنه يبلغ إجمالي عدد المصابين 1995 منذ ظهوره في السنغال في الثاني مارس، مشيرا إلى شفاء 27 مصابا ليصل عدد الذين تم شفائهم 742، وتوفي 19 حالة.

عدد المصابين 1995 منذ ظهوره في السنغال في الثاني مارس، مشيرا إلى شفاء 27 مصابا ليصل عدد الذين تم شفائهم 742، وتوفي 19 حالة.

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