جنوب إفريقيا تسجل 698 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي مَن تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في بلاده إلى 11 ألفا و350 شخصا، وذلك بعد تسجيل 698 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير. وذلك بعد تسجيل 698 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وكتب "مخيزي" عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " حتى اليوم، العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في جنوب إفريقيا هو 11 ألفا و350" حالة"، وتعد الزيادة اليومية الأخيرة في عدد المصابين هي ثاني أعلى زيادة يومية مسجلة في البلاد منذ بداية الأزمة. حتى اليوم، العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في جنوب إفريقيا هو 11 ألفا و350" حالة"، وتعد الزيادة اليومية الأخيرة في عدد المصابين هي ثاني أعلى زيادة يومية مسجلة في البلاد منذ بداية الأزمة.

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