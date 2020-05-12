الجزائر تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 6067

تسجيل 8 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 515.

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6067 حالة، و

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 2998.

وقال رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد، إن بلاده ستمدد العمل بالإجراءات التي تستهدف تقييد التنقل 15 يوماً أخرى حتى 29 مايو لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي الشهر الماضي قررت الحكومة تمديد القيود المفروضة على التنقل حتى 14 مايو، ومن ذلك حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد وغلق الجامعات والمدارس والمساجد. وما زال النقل العام والنقل الجوي معلقين.

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وهذا الشهر أمرت السلطات بغلق المحال بما فيها متاجر الملابس والأحذية والحلوى بعد أيام قلائل من إعادة فتحها وذلك لعدم حفاظها على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال جراد إن بعض السلوكيات التي تعيد الناس إلى الوراء يتعين تجنبها.

وسجلت الجزائر 5891 حالة إصابة و507 حالات وفاة مع تعافي 2841 شخصاً.