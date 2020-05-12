بريطانيا تسجل 627 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وردًا على سؤال في برنامج "This Morning" على قناة ITV عما إذا كان ينبغي على الناس قبول إلغاء موسم العطلة الصيفية المعتاد للسفر إلى الخارج، أجاب: "أعتقد أن هذا هو الحال على الأرجح"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وصرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم، بأنه من غير المحتمل أن يتمكن المواطنون البريطانيون من الذهاب في أيام العطلات الدولية هذا الصيف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

عربي ودولي

Advertisements

بريطانيا.. وزير الصحة: العطلة الصيفية في الخارج غير محتملة الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:47 م

بوابة الخليج 365 مـحــمد حســــــــــين

Advertisements

FacebookTwitterWhatsAppEmailMore

صرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، بأنه من غير المحتمل أن يتمكن المواطنون البريطانيون من الذهاب في أيام العطلات الدولية هذا الصيف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وردًا على سؤال في برنامج "This Morning" على قناة ITV عما إذا كان ينبغي على الناس قبول إلغاء موسم العطلة الصيفية المعتاد للسفر إلى الخارج، أجاب: "أعتقد أن هذا هو الحال على الأرجح"، كما أوردت وكالة "رويترز".

بينما تحاول الحكومة ببطء فتح قطاعات مختلفة من الاقتصاد، إلا أن هناك حاجة لبعض أشكال التباعد الاجتماعي لبعض الوقت.

وقال: "الاستنتاج من ذلك هو أنه من غير المحتمل أن تكون الأعياد الدولية الكبيرة والفخمة ممكنة هذا الصيف".

وقد قال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأحد، إن الحكومة تعتزم إدخال الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للمسافرين الدوليين لمنع حدوث ارتفاع ثان في الفيروس، مما أثار غضب شركات الطيران التي خططت لاستئناف الطيران في الأشهر المقبلة.