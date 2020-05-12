مفتش شرطة يطلق رصاصة لتوقيف سائق اخترق نقط المراقبة الأمنية..كان يقل ركابا مقابل 600 درهم

أطلق مفتش شرطة يعمل بالأمن الجهوي بمدينة ورزازات، رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في تدخل أمني لتوقيف سائق سيارة للنقل السري اخترق نقط المراقبة الأمنية، وعرض سلامة موظفي الشرطة للخطر، وألحق خسائر مادية بممتلكات عامة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سائق السيارة المخالف، الذي ينشط في النقل السري بين المدن، كان ينقل معه أربعة ركاب مقابل 600 درهم لكل واحد منهم.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن سائق السيارة المخالف رفض الامتثال لمركز المراقبة التابعة لمصالح الدرك الملكي، قبل أن يتعمد أيضا اختراق السد القضائي لمصالح الأمن الوطني الموجود عند مدخل مدينة وارزازات.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر تعمد، خلال إجراءات توقيفه، الاصطدام بثلاث مركبات تابعة للشرطة، ملحقا بها خسائر مادية، وهو ما استدعى إطلاق موظف شرطة لرصاصة تحذيرية في الهواء من سلاحه الوظيفي، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه.
وقد تم الاحتفاظ بالسائق ومرافقيه الأربعة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
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