إقليم شفشاون.. مصرع طفل غرقا خلال محاولته انتشال كرة من بركة مائية

لقي طفل، أمس الاثنين، في إقليم شفشاون، مصرعه غرقا في حوض مائي موجود على مستوى واد مالحة في دائرة بني احمد، خلال محاولته انتشال كرة سقطت في مياه الحوض.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الطفل، البالغ من العمر 8 أعوام، كان يلعب كرة القدم في دوار بوجعاد، رفقة أصدقائه، قبل أن تتدحرج الكرة نحو حوض مائي كان في جانبه، ما أدى إلى غرقه أمام أعين أصدقائه، بعدما حاول انتشالها من الحوض.
ونقلت سيارة إسعاف جثة الطفل إلى مستشفى محمد الخامس، في شفشاون، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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