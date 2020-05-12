أول مهرجان افتراضي في المغرب على الأبواب

يرتقب أن يشهد المغرب، لأول مرة، مهرجانا رقميا افتراضيا، في الفترة الممتدة بين 29 و31 ماي الحالي، بعنوان “معا من أجل المغرب”.

ويتخد المهرجان من مواقع التواصل الاجتماعي، مسرحا له، عبر اللجوء إلى تقنية البث المباشر، من أجل توفير عروض موسيقية للجمهور، من مختلف الأصناف، وبمشاركة مغنيين، وموسيقيين.

ويرتقب أن يشهد المهرجان مشاركة ممثلين كذلك، والجميع من منازلهم، احتراما للاجراءات الوقائية من جائحة كورونا.

ويعتبر “معا من أجل المغرب” أول مهرجان افتراضي ينظم في المغرب، بعد إلغاء عدد من المهرجانات، بسبب جائحة كورونا.