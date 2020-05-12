نشرة خاصة.. رياح قوية وزخات رعدية غدا الأربعاء

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، نشرة جوية خاصة، تنذر فيها بزخات مطرية قوية منتظرة، غدا الأربعاء، في عدد من المناطق.

وتوقعت المديرية هبوب رياح أحيانا قوية بين 75 إلى 90 كيلومتر في الساعة، وزخات رعدية محليا قوية، يوم غد، في عدد من مناطق المملكة من الحادية عشرة صباحا إلى منتصف الليل.

وتشمل النشرة الخاصة أقاليم أزيلال، وإفران، والجديدة، والحاجب، والحوز، والخميسات، والدارالبيضاء، والصويرة، ومراكش، ومكناس، ووجدة، وورزازات.

أما الزخات الرعدية، فينتظر أن تشمل أقاليم أزيلال، وإفران، والحوز، والناظور، وبركان، وبني ملال، وتازة، وتاوريرت، وخنيفرة، ودريوش، وصفرو، وغرسيف، ووجدة أنجاد.

الظاهرة ينتظر أن تبدأ، غدا في الساعة الرابعة بعد الزوال، وتستمر إلى بعد غد الخميس في الساعة السادسة صباحا.