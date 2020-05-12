تفاصيل التوزيع الجغرافي لانتشار فيروس كورونا.. جهة الرباط تتصدر بـ 73 إصابة جديدة

كشفت معطيات جديدة لوزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في عدد من جهات المملكة لايزال يعرف ارتفاعا، منذ الساعة الرابعة بعد زوال أمس الاثنين، وإلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا للحصيلة الرسمية، التي نشرتها وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم، فإن جهة الرباط – سلا – القنيطرة، سجلت 73 إصابة جديدة مؤكدة، حيث ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 651 أي بنسبة 10.20 في المائة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سجلت 14 إصابة جديدة، حيث بلغ عدد المصابين 916 مصابا، أي بنسبة 14.36 في المائة، تليها جهة فاس – مكناس، التي سجلت 5 إصابات جديدة، ودائما في الفترة الزمنية المذكورة نفسها، حيث ارتفع عدد الاصابات إلى 894 إصابة، أي بنسبة 14.01 في المائة.

أما بالنسبة إلى جهة مراكش – آسفي، حيث تم تأكد تسجيل 6 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث قدر عدد المصابين بالفيروس ب1212 إصابة، وبنسبة 19 في المائة.

وفي جهة الدارالبيضاء سجلت إصابة واحدة، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 1713 بنسبة 27.16 في المائة.

Advertisements

كما لوحظ استقرار عدد الإصابات في عدد من جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة، أي من الرابعة بعد زوال أمس إلى العاشرة من صباح اليوم، وذلك في كل من جهة درعة تافيلالت 561 بنسبة 8.95 في المائة، وجهة الشرق 176 إصابة بالفيروس، أي بنسبة 2.76.

وشهدت الاستقرار في حلالت الإصابة بالفيروس، أيضا، كل من جهة سوس – ماسة، التي يبلغ عدد المصابين بالفيروس فيها 71 إصابة، أي بنسبة 1.11في المائة، وجهة كلميم واد نون، التي سجلت 43 إصابة، وبنسبة 0.71 في المائة، فضلا عن جهة العيون – الساقية الحمراء 4 إصابات، وبنسبة 0.07 في المائة وجهة الداخلة – وادي الذهب إصابتين فقط، لتكون نسبة الإصابات المؤكدة في هذه الجهة 0.03 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تم تسجيل 99 حالة إصابة جديدة، خلال 18 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6380 حالة.

وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 1438 حالة، بعد تسجيل 119 حالة تعاف جديدة، لتصل حصيلة المتعافين إلى 2930 حالة، فيما استقر عدد الوفيات في 188حالة.