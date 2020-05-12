رحيل ملك الكاميرا الخفية في مصر

غيب الموت الفنان المصري، إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 69 سنة.

وأعلن نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، وفاة الفنان إبراهيم نصر، فجر اليوم، مؤكدا أن تشييع جثمانه سيتم في اليوم نفسه.

واشتهر إبراهيم نصر في بلده مصر، في صنف برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير “الكاميرا الخفية”، كما يملك مشوارا فنيا غنيا بالأعمال.

وشارك الراحل في عدد من الأفلام، من بينها “بيت بلا حنان” عام 1976، و”حد السيف” عام 1986، “امرأة واحدة لا تكفي” عام 1990، و”حسن اللول” عام 1997، وفيلم “اكس لارج” عام2011.