بسبب كورونا.. لا امتحانات للمستوى السادس والتاسع والاقتصار على نقط ما قبل الطوارئ

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء الامتحانات الإشهادية، الخاصة بمستويين.

وقال وزير التربسة الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في حديثه، اليوم، أمام مجلس المستشارين، أن المستويين السادس ابتدائي، والتاسع، اللذين يعتبران مستويين إشهاديين، سيتم فيهما الاقتصار على نقط الفروض في الامتحانات الحضورية، أي التي أجريت قبل توقيف الدراسة الحضورية، في 16 من شهر مارس الماضي.

يذكر أن امتحان السنة الثانية باكالوريا تقرر إجراؤه في شهر يوليوز المقبل، وهو التاريخ، الذي قال أمزازي إنه حدد بتعاون مع السلطات الصحية، التي أكدت إمكانية إجراء الاختبارات فيه، وتم تأجيل الامتحانات الخاصة بالسنة أولى باكالوريا، لأن نقطها، حسب أمزازي، لا تكون الحاجة إليها إلا في السنة الثانية باكالوريا.

وأعلنت الوزارة اليوم عدم عودة التلاميذ إلى المدارس لما تبقى من العام الدراسي، حفاظا على صحتهم، وصحة الأطقم التعليمية، مع التأكيد أن التعليم عن بعد مستمر إلى نهاية شهر يونيو المقبل.