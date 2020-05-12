أجراء متوقفون عن العمل بسبب الجائحة لم يتوصلوا بتعويضات “CNSS”

بعد أشهر من اتخاذ الحكومة لقرار تعويض الأجراء، الذين توقفوا عن العمل مؤقتا، بسبب جائحة فيروس كورونا، لا يزال عدد منهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم، وسط مطالب بمساءلة الحكومة.

وفي السياق ذاته، وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، طلبا إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم توصل العديد من الأجراء بمستحقاتهم من الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي، نتيجة توقف المقاولات، التي يشتغلون فيها.

وأوضح الفريق نفسه أن الأجراء المتوقفون عن العمل، والذين لم يتوصلوا بتعويضاتهم، باتوا يعانون في حياتهم اليومية، وفي توفير متطلبات العيش، في ظل الوضع الاستثنائي، الذي تمر منه البلاد.

وتساءل الفريق الاستقلالي، كذلك عن الإجراءات، التي سنتها الحكومة لدعم التجار، والمهنيين المتضررين من جراء الجائحة، ليتمكنوا من تجاوز تداعيات الوضع الاستثنائي، الذي ألقى بظلاله على هذه الفئات الاجتماعية، التي وجدت نفسها متوقفة عن ممارسة أنشطتها، احتراما، وامتثالا للاجراءات الاحترازية، التي سنتها الحكومة.