أمن طنجة يوقف شخصا بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لبني مكادة في طنجة، أمس الاثنين، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب، والجرح، المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، بمحيط حيه في مجمع الضحى، بعدما قضى ليلة كاملة بعيدا عن مسكنه.

وتعود وقائع القضية إلى، ليلة أول أمس الأحد، حيث توصلت مصالح أمن بني مكادة بمعلومات حول وصول شخص في حالة خطيرة إلى مستشفى محمد الخامس مصاب على مستوى الرأس.

الأبحاث، والتحريات الأمنية لفرقة الشرطة القضائية، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، والذي دخل في شجار لفظي، تطور إلى ضرب، وجرح بواسطة ألة حديدية، إذ لفظ الضحية على إثره أنفاسه في مستشفى محمد الخامس.

وتم وضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد البحث معه في المنسوب إليه.