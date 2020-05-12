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مركز الملك سلمان يوزع مساعدات بمأرب وحضرموت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 12 مايو 2020

يواصل مركز الملك سليمان، توزيع المساعدات في محافظات محررة.

 

حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم، مساعدات إيوائية للنازحين المتضررين من السيول من محافظة الجوف إلى مناطق الروضة والوادي والحدباء ومحطة بن معيلي وصحراء الرويك التابعة لمحافظة مأرب.

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واشتملت على توزيع 100 خيمة و600 بطانية، و200 بساط، استفاد منها 600 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

 

وفي حضرموت وزع المركز 250 سلة غذائية في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، لإغاثة المستهدفين من إجراءات الحجر المنزلي المفروض جراء انتشار (كوفيد - 19)، استفاد منها 1,500 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

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