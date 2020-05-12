اخبار العالم

هدوء حذر يُخيِّم على جميع القطاعات شمال غربي محافظة الضالع اليمنية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر يُخيِّم على جميع القطاعات شمال غربي محافظة الضالع اليمنية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020

أفادت مصادر عسكرية بمحافظة الضالع، عن حقيقة الأخبار التي تداولها ناشطون بشأن الاشتباكات في إحدى الجبهات.

 

Advertisements

وأضافت المصادر، بأنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعيّة عن اندلاع اشتباكات في جبهات محور الضالع مساء أمس الاثنين.

 

وبينت المصادر، أن الهدوء الحذر يُخيِّم على جميع القطاعات شمال غربي محافظة الضالع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدوء حذر يُخيِّم على جميع القطاعات شمال غربي محافظة الضالع اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا