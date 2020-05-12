هدوء حذر يُخيِّم على جميع القطاعات شمال غربي محافظة الضالع اليمنية

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شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر يُخيِّم على جميع القطاعات شمال غربي محافظة الضالع اليمنية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
أفادت مصادر عسكرية بمحافظة الضالع، عن حقيقة الأخبار التي تداولها ناشطون بشأن الاشتباكات في إحدى الجبهات.
وأضافت المصادر، بأنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعيّة عن اندلاع اشتباكات في جبهات محور الضالع مساء أمس الاثنين.
وبينت المصادر، أن الهدوء الحذر يُخيِّم على جميع القطاعات شمال غربي محافظة الضالع.
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