وفاة شاب بالحجر الصحي بفيروس كورونا في إب كان قادما من عدن

الثلاثاء 12 مايو 2020

أفادت مصادر طبية، بوفاة شاب في الحجر الصحي بمحافظة إب جراء فيروس كورونا، كان قادما من عدن.



وأضافت المصادر، أن المصاب خالط الكثيرين قبل ظهور الأعراض عليه (يعمل مع منظمة محلية، سافر إلى عدن لوقت قصير لأسباب متعلقة بعمله).

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وبينت المصادر، أن فريقا ميدانيا نفذ عملية تعقيم في إحدى المنازل بجوار مخبز مكة في شارع مدرسة أروى في حارة الوازعية العليا وسط مدينة إب بعد وفاة حالة يعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا.

وذكرت المصادر، أن أنباء تتحدث عن حظر تجوال تجريبي غدا الاربعاء الموافق 13مايو يبدأ من الساعة 12:00 ظهراََ وحتى الساعة 9:00 مساء في منطقة أبلان وجبل ربي لمدة يوم واحد.

ويأتي هذا في ظل إستمرار تكتم مليشيا الحوثي ورفضها الإفصاح عن وجود حالات مصابة بوباء كورونا في المحافظة، رغم تأكيدات مصادر طبية متطابقة بتسجيل عدد من الحالات في إب بفيروس كورونا بينها عدد من الوفيات.