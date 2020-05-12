المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: تركيا نقلت 17الف إرهابي من سورية إلى ليبيا

قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي،أن "النظام التركي عمل على نقل نحو 17 ألف إرهابي

من سورية إلى ليبيا خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف المسماري في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن مجلس النواب جاء عبرانتخابات حرة ونزيهة تمثل الشعب ولا يمكن حله إلا من خلال انتخابات،موضحا أن هناك بعض النواب اتجهوا اتجاها أخر،بحسب بوابة أفريقياالاخبارية، وموقع اخبار ليبيا..

تابع المتحدث باسم الجيش الليبي "استهدافنا قاعدة معيتيقة بعدةصواريخ لأنها أصبحت تشكل تهديدا للمنطقة بالكامل والمدنيين بمحيط طرابلس"، مشدداً على أن قاعدة معيتيقة الجوية، تحولت إلى قاعدة عسكرية جوية"للاحتلال التركي".

وذكر "إن البيان الخماسي الذي أصدرته (مصر والإمارات واليونان وفرنساوقبرص) يعتبر بمثابة اعتراف دولي بشرعية الجيش الوطني الليبي، ويؤكد علىمحورية دور الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب".

وأفاد البيان الخماسي، في وقت سابق، إن التدخل التركي في ليبيا يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحضوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا؛ لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا، وكذلك في أوروبا.

ورفض المسماري بيان الخارجية التركية ورفضه لأحلام اردوغان، مشددا علىأن هذه الأحلام سوف تنتهي في ليبي، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيباردوغان.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أمس الأحد أن انقرة ستعتبر قواتالمشير خليفة حفتر قائد ما يسمي بالجيش الوطني الليبي أهدافا شرعية إذاتعرضت مصالح أنقرة في ليبيا لأي هجمات.

يشار إلى أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا ابرمتافي شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي مذكرتين تتعلقان بالتعاون الأمني وترسيمالحدود.

كما أعلن أردوغان في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن أنقرة بدأت نشرقوات في ليبيا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.



