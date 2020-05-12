اعداد بروتوكول طبي شامل لعودة النشاط الرياضي في إيطاليا

2020-05-12 | 16:56
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أكد رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، جيوفاني مالاجو، على أن العمل يجري على قدم وساق من أجل إعداد بروتوكول طبي يستطيعون من خلاله استئناف النشاط الرياضي في البلاد.
وقال مالاجو عن البروتوكول في ندوة عبر شبكة الإنترنت في بولونيا نقلتها شبكة "Napolista" الإيطالية، "لقد عملنا دون توقف في هذا الصدد، حيث طلبت منا الحكومة إعداد وثيقة مثل الإنجيل يجب على الجميع اتباعها للتعافي".
وتابع: "هناك وثيقة تتكون من 404 صفحات نطلب من خلالها جميع الاتحادات الرياضية بتنفيذها من أجل ضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في قطاع كرة القدم".
وأتم: "لقد حددنا كافة الشروط الممكنة التي نستهدف من خلالها عودة النشاط في البلاد قبل استئناف المسابقات الرسمية".
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