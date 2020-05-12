ترامب: تخفيضات إنتاج النفط السعودي تعزز قطاع الطاقة الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن التوقعات بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية تتحسن بعد قرار السعودية كبح إنتاجها النفطي، الذي عزز أسعار النفط العالمية.
وارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين، بعدما أعلنت السعودية، عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الطاقة.
وصعد برميل "برنت" عقب الإعلان عن القرار فوق مستوى 31 دولارا، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي، عند 31.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26%.
في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 24.82 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.32% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهرته وكالة "بلومبرغ".
وفي وقت سابق أعلنت السعودية عن خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميا في شهر يونيو المقبل.
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