برشلونة وإنتر والسيتي.. صفقة ثلاثية تطبخ على نار هادئة

2020-05-12 | 16:23
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وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، إن "إنتر يأمل في صفقة ثلاثية مع برشلونة ومانشستر سيتي للحصول على خدمات كانسيلو".
وأضافت: "تتضمن الصفقة ذهاب نيلسون سيميدو، ظهير برشلونة إلى السيتي، مقابل انتقال كانسيلو إلى إنتر مع حصول البارسا على لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري".
وأوضحت: "برشلونة سيعقد صفقة تبادلية مع السيتي في البداية كي يحصل على كانسيلو قبل أن يدخله في صفقة تبادلية جديدة مع إنتر بالإضافة إلى بعض الأموال كي يضم لاوتارو".
وأتمت: "هذه الصفقة من شأنها أن تقلل من قيمة صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة، إذ يملك اللاعب شرطًا جزائيًا مع إنتر بقيمة 111 مليون يورو".
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