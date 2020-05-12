برشلونة وإنتر والسيتي.. صفقة ثلاثية تطبخ على نار هادئة

كانسيلو، لعب لإنتر في موسم 2017/18 على سبيل الإعارة ثم انتقل إلى يوفنتوس ومنه إلى السيتي.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، إن "إنتر يأمل في صفقة ثلاثية مع برشلونة ومانشستر سيتي للحصول على خدمات كانسيلو".



وأضافت: "تتضمن الصفقة ذهاب نيلسون سيميدو، ظهير برشلونة إلى السيتي، مقابل انتقال كانسيلو إلى إنتر مع حصول البارسا على لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري".

وأوضحت: "برشلونة سيعقد صفقة تبادلية مع السيتي في البداية كي يحصل على كانسيلو قبل أن يدخله في صفقة تبادلية جديدة مع إنتر بالإضافة إلى بعض الأموال كي يضم لاوتارو".

وأتمت: "هذه الصفقة من شأنها أن تقلل من قيمة صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة، إذ يملك اللاعب شرطًا جزائيًا مع إنتر بقيمة 111 مليون يورو".

