قررت محافظة نينوى، الثلاثاء، تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الرابعة فجراً.
وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة وبناءً على المصلحة العامة قرر رئيس خلية الازمة محافظ نينوى نجم الجبوري تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الرابعة فجراً".
وعزت المحافظة ذلك الى "تسهيل حركة المواطنين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك".
كانت هذه تفاصيل خبر نينوى تقرر تقليص حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.