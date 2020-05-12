نينوى تقرر تقليص حظر التجوال

قررت محافظة نينوى، الثلاثاء، تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الرابعة فجراً.

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة وبناءً على المصلحة العامة قرر رئيس خلية الازمة محافظ نينوى نجم الجبوري تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الرابعة فجراً".

وعزت المحافظة ذلك الى "تسهيل حركة المواطنين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك".