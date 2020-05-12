أفاد مصدر في دائرة صحة محافظة البصرة، الثلاثاء، بقيام بغداد بمنع صحة المحافظة من التصريح عن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "دائرة صحة بغداد منعت صحة البصرة من التصريح عن اعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وحالات الشفاء". وأضاف أنه "لا توجد إحصائية صدرت من الدائرة في البصرة منذ يومين".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بصحة البصرة: بغداد تمنع المحافظة من التصريح عن أعداد الإصابات الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.