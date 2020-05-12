المصاب بكورونا في الكرملين يكشف عن تاريخ آخر لقاء شخصي مع بوتين

ونقلت وكالة "تاس" عن بيسكوف قوله اليوم، إن "آخر لقاء له مع بوتين كان قبل أكثر من شهر".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال بيسكوف إنه أصيب بفيروس كورونا ويتلقى العلاج في المستشفى.

