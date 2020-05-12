كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي أعلن اليوم الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا، عن آخر لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت وكالة "تاس" عن بيسكوف قوله اليوم، إن "آخر لقاء له مع بوتين كان قبل أكثر من شهر".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال بيسكوف إنه أصيب بفيروس كورونا ويتلقى العلاج في المستشفى.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال بيسكوف إنه أصيب بفيروس كورونا ويتلقى العلاج في المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر المصاب بكورونا في الكرملين يكشف عن تاريخ آخر لقاء شخصي مع بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.