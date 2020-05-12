شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. إجازة عيد الفطر لدوائر حكومة دبي من 29 رمضان وحتى 3 شوال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الفطر المبارك لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1441، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.



ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. إجازة عيد الفطر لدوائر حكومة دبي من 29 رمضان وحتى 3 شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.