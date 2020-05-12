طرق دبي تعلن موعد عودة خدمات ترام دبي ووسائل النقل البحري والتنقل المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت طرق دبي عودة خدمات ترام دبي ووسائل النقل البحري والتنقل المشترك، لوضعها الاعتيادي، اعتبارا من غدٍ الاربعاء الموافق 13 مايو، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية، وأهمها تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية للركاب ومشغلي وسائل النقل.



وتستأنف وسائل النقل البحري رحلاتها في دبي اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 13 مايو من الساعة 8:30 صباحاً حتى 9 مساءً وفق أعلى معايير الوقاية والسلامة، مع استمرار إيقاف الخطوط التي تعمل على قناة دبي المائية والرحلات السياحية والخط الذي يربط بين محطة الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة.

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كما يستأنف ترام دبي رحلاته اليومية بشكل اعتيادي اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 13 مايو، وتكون أوقات الخدمة من السبت إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً.

ونصحت طرق دبي من يخطط لاستخدام ترام دبي التوجه إلى المحطة قبل موعد الرحلة بـ 30 دقيقة مع التأكيد على إلزامية ارتداء الكمامة خلال التنقل.

وأشارت إلى أن خدمات مركبات التنقل المشترك تعود إلى الخدمة اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 13 مايو عبر تشغيل 400 مركبة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مثل التعقيم والتطهير بصورة مستمرة، وإلزام المستخدمين بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي.