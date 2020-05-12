منصور بن زايد: الإمارات قادرة على تجاوز الأزمات بسواعد أبنائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قادرة على مواجهة الأزمات وتجاوزها بسواعد أبنائها والكفاءات الموجودة على أرضها، وهي ماضية بثقة وسرعة في استكمال مسيرتها التطويرية والانطلاق نحو المستقبل بعزم وثبات لحماية المكتسبات ودعم مسيرة التنمية لمستقبل أفضل للأجيال.



جاء ذلك، خلال كلمته للمشاركين في اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي يعقد عن بعد، تحت عنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19"، في الفترة من 10 - 12 مايو الحالي، بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، ووضع استراتيجية الدولة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، عبر وضع خطط وسياسات وتبني آليات عمل تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الحيوية في المستقبل.

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن فريق دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجتمع اليوم من كل الجهات والقطاعات الحكومية ليؤكد جاهزيته واستعداده الكبير وبشكل متكامل لتنفيذ الرؤى والخطط لمرحلة ما بعد "كوفيد 19"، من خلال استغلال الفرص والبناء عليها لتكون دولة الإمارات أسرع دولة في النهوض والتعافي، والتعلم من الدروس لمتابعة التطوير في مختلف القطاعات الحيوية، وليكون لها دور فعال في الاستعداد للمرحلة المقبلة.

أضاف أن الظروف التي تمر بها دولة الإمارات ستمضي وتعبر بسرعة وأن العام المقبل 2021 ستحتفل الدولة بالذكرى الـ 50 للاتحاد وهي أقوى وأكثر تطوراً وازدهاراً.

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وأكد أن اجتماع حكومة دولة الإمارات "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19"، يعتبر أكبر تجمع حكومي يضم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لمناقشة تداعيات أزمة كورونا التي يواجهها كل العالم، سواء الصحية أو الاقتصادية، ونحن كفريق واحد في الإمارات نمتلك جميع الإمكانات من مقدرات وموارد وعقول وكوادر بشرية للتعامل مع الأزمات لنكون أسرع الدول في النهوض والتعافي.

وقال: "نحتاج كفريق عمل واحد أن نفكر ونعمل بطريقة مختلفة فالهدف ليس عبور الأزمة فقط وإنما التعامل مع عالم ما بعد "كوفيد 19"، وأن نعرف ما الذي نحتاج تغييره في حكومتنا وثقافتنا واقتصادنا ومؤسساتنا للتعايش مع الوضع الجديد والاستفادة من الفرص والتغلب على التحديات، وترسيخ أمننا الصحي والاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، والحفاظ على مكتسباتنا ودعم مسيرة التنمية وتأمين مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.

وأشار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى أن اجتماع حكومة دولة الإمارات يشكل نقطة مهمة في تاريخ الدولة، لأن الأزمات تولد لنا أفضل القدرات والكفاءات الوطنية، فالإمارات قادرة على أن تعبر من هذه الأزمة كما عبرت الكثير من الأزمات بسواعد أبنائها والكفاءات الموجودة على أرضها.

ويشارك في أعمال وجلسات اجتماع حكومة دولة الإمارات "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19"، أكثر من 100 شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بعقد سلسة اجتماعات وجلسات حكومية تضم وزراء ومسؤولين وخبراء عالميين لصياغة استراتيجية دولة الامارات لما بعد كوفيد – 19، بحيث يتم تطوير منظومة العمل الحكومي ووضع تصورات وأطر عمل واضحة لتسريع التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي بما يعزز من مكانة الدولة وريادتها العالمية.