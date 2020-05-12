تعرف على حقيقة إصابة المتحدث باسم الرئاسة الروسية بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية في إجابة عن سؤال في هذا الشأن: "نعم، أصبت بالمرض وأخضع للعلاج". Advertisements ووفقا لبيسكوف، فهو موجود في المستشفى في الوقت الراهن لتلقي العلاج. وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميكوستين إصابته بفيروس كورونا قبل اكتشاف إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ونائبه دميتري فولكوف أيضاً. والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الروسية إصابة وزيرة الثقافة، أولجا ليوبيموفا، بفيروس كورونا المستجد.

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