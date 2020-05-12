قطر تعلن تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قطر، الثلاثاء، تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.



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وذكرت وزارة الصحة القطرية أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في قطر إلى 25149 إصابة، فضلا عن 14 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة القطرية إلى تعافي 179 شخصا من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3019 حالة.