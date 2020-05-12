دبي تحول أعلى مبنى في العالم لصندوق تبرعات لمتضرري كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن إمارة دبي نجحت في تحويل برج خليفة أعلى مبنى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا إلى صندوق تبرعات تتلألأ أضواؤه لجمع التبرعات لتوفير الغذاء لسكان الإمارات الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.



وقالت الوكالة في تقرير نشرته اليوم، أن مصابيح الإضاءة الخارجية البالغ عددها 1.2 مليون مصباح في البرج بيعت بعشرة دراهم (2.7 دولار) للمصباح الواحد أي ما يكفي لشراء وجبة. ومع تدفق التبرعات أضيئت كل المصابيح وأصبح بإمكان الناس شراء وحدات الإضاءة في قمة البرج.

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وقالت المتبرعة شيرين هاريس في تعليق عام على موقع المبادرة الخيرية "آمل أن تستمتعوا بوجبة شهية مغذية. نحن نأخذ الأمور على أنها من المسلمات لكن الحياة لها طريقتها في تعليمنا كيف نفيق".

وسجلت الإمارات 19661 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس و203 وفيات.

وقالت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تنظم المبادرة إن صندوق التبرعات جمع أموالا تكفي لأكثر من 1.2 مليون وجبة حتى الآن.

وتمثل المبادرة جزءا من حملة لتدبير عشرة ملايين وجبة للأسر محدودة الدخل خلال شهر رمضان تنظمها المؤسسة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".