مصر.. وفاة أول حالة "كورونا" في قطاع الأخبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين المصريين، برئاسة الدكتور طارق سعدة وفاة الزميلة رشا حلمي، بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفقا للبيان.



كانت الزميلة رشا حلمي قد أصيبت به منذ أيام، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات، حتى توفيت صباح الثلاثاء أثناء فترة تلقيها العلاج.

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ومع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، ترددت الأنباء عن قرب صدور قرار حكومي بفرض حظر تجول شامل على مدار اليوم، ولكن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، الذي أصدر تصريحات بشأن إجراءات أشد صرامة، نفى التصريحات المنسوبة له بشأن نية الحكومة فرض حظر شامل كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس، بدلاً من الحظر الجزئي المفروض.

وكانت نقابة الأطباء المصرية أصدرت بياناً، طالبت فيه الحكومة بفرض حظر تجول شامل خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تخفف الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى 11 مايو، هو 9746 حالة، ومن ضمنهم 533 وفاة.