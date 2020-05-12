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السعودية تسجل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

السعودية تسجل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 264 حالة.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 42925 حالة.

 

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2520 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 15257.

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