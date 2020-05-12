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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا الجديد لليوم الخامس على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
لم تسجل فلسطين أي إصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لليوم الخامس على التوالي، مع تواصل ارتفاع حالات الشفاء مع الفيروس.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة إن "فلسطين لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي بعد إجراء فحوصات مخبرية لحوالي 1000 عينة من جميع المحافظات، فيما سجلت 15 حالة شفاء جديدة".
وأضافت في بيان، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن 8 حالات شفاء سُجلت في مدينة القدس وحالة واحدة في ضواحي القدس، و5 في محافظة الخليل، وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.
وأشارت الكيلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ترتفع إلى 382 حالة، بنسبة 69.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.
وقالت إن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 161 حالة، بينها 96 في مدينة القدس لوحدها، و18 في ضواحي القدس.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن مختبرات وزارة الصحة أجرت خلال الأيام الخمسة الماضية والتي لم تُسجل فيها أي إصابة حوالي 4500 فحص مخبري خاص بفيروس كورونا.
وأشارت إلى أن الحالة الصحية لجميع المرضى في مراكز العزل والعلاج مستقرة ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.
ولفتت الوزيرة الفلسطينية إلى إدخال 240 حالة جديدة إلى العزل الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 14872، والذين أنهوا الحجر 47438.
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