السبت المقبل.. عودة العمل بمحاكم النقض والاستئناف والابتدائية

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس الأعلى للقضاء قرر اليوم، الثلاثاء، عودة العمل للمحاكم بدءاً من يوم السبت المقبل.

وأوضحت الوكالة أن المجلس، برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، اعتبارًا من السبت الموافق 16 مايو.

ونقلت الوكالة عن المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس، قوله إن عودة المحاكم للعمل سيجري في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء.