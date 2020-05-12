يمين: طلبت من كركي بدء التحضير لفتح مراكز الضمان لجميع المواطنين

طلبت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ من المدير العام للضمان الإجتماعي، ​محمد كركي​، بدء التحضير لفتح مراكز الضمان لجميع المواطنين، لافتة إلى أنه "يصلني الكثير من الإتصالات كي تقبض الناس أموالها وتشتري ​الأدوية​، وأي تقصير من الضمان لا أتحمل مسؤوليته أنا".

وأكدت يمين أنها "طلبت من كركي تأمين كل إجراءات الحماية وأولا للموظفين، وطلبت من ​وزارة الداخلية​ ​محمد فهمي​، مؤازرة الناس أمنيا لحمايتهم، وإن لم يلبِّ ​الأمن العام​ يمكنهم الإتيان بشركة حماية، ويمكنهم تنظيم هذا الموضوع وهو ليس مستحيلا، حتى لو نزل المدراء على الأرض".