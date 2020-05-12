يمين: طلبت من كركي بدء التحضير لفتح مراكز الضمان لجميع المواطنين

طلبت وزيرة العمل لميا يمين من المدير العام للضمان الإجتماعي، محمد كركي، بدء التحضير لفتح مراكز الضمان لجميع المواطنين، لافتة إلى أنه "يصلني الكثير من الإتصالات كي تقبض الناس أموالها وتشتري الأدوية، وأي تقصير من الضمان لا أتحمل مسؤوليته أنا".
وأكدت يمين أنها "طلبت من كركي تأمين كل إجراءات الحماية وأولا للموظفين، وطلبت من وزارة الداخلية محمد فهمي، مؤازرة الناس أمنيا لحمايتهم، وإن لم يلبِّ الأمن العام يمكنهم الإتيان بشركة حماية، ويمكنهم تنظيم هذا الموضوع وهو ليس مستحيلا، حتى لو نزل المدراء على الأرض".
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