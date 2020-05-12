وزيرة الاعلام: على المواطنين الالتزام والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى

أكدت وزير الاعلام ​منال عبد الصمد​ بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ جدد التحية للمرضين والممرضات في يومهم العالمي ووعدهم بالوقوف الى جانبهم و​تحقيق​ مطالبهم، وأكّد ضرورة إعادة النظر في إجراءات ​كورونا​ بعد تطور ​الإصابات​ ودعا إلى تشديد إجراءات ​الوقاية​".

ولفتت عبد الصمد الى ان مجلس الوزراء "وافق على الاستراتيجية الوطنية ل​مكافحة الفساد​ التي قدمها وزير التنمية لشؤون التنمية الادارية، ويجب على المواطنين الالتزام والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى ويعود لوزير الداخلية إصدار قرار يحدد إجراءات الإقفال"، مشيرة الى ان "المجلس وافق على هبة نقدية من الـ"ريجي" بقيمة مليون ​دولار​ على أن يصار لاستعمال جزء من هذه الهبة لنقل ​الطلاب​ اللبنانيين من الخارج".