إصابة راع بلغم أرضي خراج العبودية الحدودية في عكار

اصيب المدعو ابرهيم .ع ب​انفجار​ لغم أرضي في خراج بلدة ​العبودية​ الحدودية في عكار وهو يرعى الاغنام. وتم نقله الى أحد ​مستشفيات​ المنطقة لتلقي العلاج.

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