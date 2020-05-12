إنخفاض العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا في إسبانيا إلى أدنى مستوى خلال شهرين

كشفت السلطات الصحيّة الإسبانيّة، أنّ العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد في ​إسبانيا​ انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تسجيل 594 حالة إصابة جديدة، ممّا يرفع العدد الإجمالي إلى 228030 حالة. وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن مرض "​كوفيد 19​" الّذي يسبّبه الفيروس بواقع 176 حالة، إلى 26920".

وأعلنت ​الحكومة الإسبانية​ "فرض الحجر 14 يومًا على القادمين إلى البلاد من الخارج، اعتبارًا من يوم الجمعة وحتّى انتهاء حال الطوارئ"، موضحةً أنّ "التطور الإيجابي للوضع الوبائي في بلادنا وبدء رفع العزل يتطلّبان منّا تعزيز تدابير الإحتواء".