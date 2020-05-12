اعتبر وزير ​الدولة​ ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، "البيان الصادر عن الاجتماع الخماسي الذي دعت إليه مصر رسالة دبلوماسية متزنة"، موضحاً ان "ثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الإستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب".

هذا وكانت قد دعت مصر إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية قبرص و​اليونان​ و​فرنسا​ والإمارات، عن بُعد يوم الاثنين، لمناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق ​البحر المتوسط​، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد ​السلام​ والاستقرار في تلك المنطقة.