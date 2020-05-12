الصحة الإيرانية: تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية، عن "تسجيل 48 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​، وارتفاع الاجمالي إلى 6733، وتم تسجيل وقالت، إنها سجلت 1481 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع حصيلة المصابين إلى 110767"، موضحة ان "2713 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 88357، وأجرت السلطات الصحية 615477 فحص تشخيص حتى اليوم".

وشددت الوزارة على ان "14 إقليماً لم يسجل فيها أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، فيما سجلت 5 أقاليم حالة وفاة واحدة في كل منها، والوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال مقلقا والحالة فيه لا تزال عند المؤشر الأحمر".