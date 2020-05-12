أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن "تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الاجمالي إلى 6733، وتم تسجيل وقالت، إنها سجلت 1481 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع حصيلة المصابين إلى 110767"، موضحة ان "2713 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 88357، وأجرت السلطات الصحية 615477 فحص تشخيص حتى اليوم".
وشددت الوزارة على ان "14 إقليماً لم يسجل فيها أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما سجلت 5 أقاليم حالة وفاة واحدة في كل منها، والوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال مقلقا والحالة فيه لا تزال عند المؤشر الأحمر".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.