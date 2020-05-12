التومان الإيراني عند أدنى مستوى له أمام الدولار منذ بداية العام

شهدت العملة ال​إيران​ية خلال الأيام الماضية تراجعا في سعر صرفها أمام ​الدولار​، في ظل ​الوضع الاقتصادي​ الصعب بسبب تداعيات أزمة ​كورونا​ و​العقوبات الأميركية​ المفروضة على ​طهران​. ووفقا لموقع مختص في تتبع سوق العملات غير الرسمية في إيران، فإن سعر صرف الدولار ارتفع اليوم فوق 17000 تومان، بعدما كان قبل أيام عند مستوى 15500 تومان - 16000 تومان. ويعني ذلك أن سعر صرف العملة الإيرانية خلال الأيام الماضية تراجع بنحو 10%. وبذلك تكون العملة الإيرانية قد سجلت أدنى مستوى لها منذ مطلع العام الجاري، إذ كانت عند 15450 تومان في مطلع كانون الثاني 2020.

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