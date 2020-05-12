وفيات "كورونا" في إندونيسيا تجاوزت عتبة الألف بعد تسجيل 16 وفاة جديدة و484 إصابة

كشف المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أنّ "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في البلاد تخطّى حاجز الألف، بتسجيل 16 وفاة جديدة، إلى جانب 484 إصابة".

وأوضح في تصريح، أنّ "بذلك يرتفع عدد وفيات الفيروس في ​إندونيسيا​ إلى 1007، والإصابات إلى 14749"، لافتًا إلى أنّ "هناك أكثر من 32 ألف حالة إصابة مشتبه بها في البلاد. كما أنّ 119728 شخصًا خضعوا للفحص، وأنّ 3063 شخصًا تعافوا من المرض".