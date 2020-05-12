الحكومة السورية: صرف منحة مالية للعمال من الفئات الأكثر تضرراً نتيجة اجراءات كورونا

أعلنت ​الحكومة السورية​، في بيان، عن "صرف منحة مالية للعمال من الفئات الأكثر تضررا في المجتمع السوري نتيجة الإجراءات المتخذة بسبب ​فيروس كورونا​، ولفت مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعيةالى "البدء بصرف منحة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف ليرة سورية، تصرف لمرة واحدة فقط، لكل عامل من ​العمال​ المياومين والموسميين وفق قطاعات الاستهداف الأكثر تضرراً في فترات الحجر الصحي".

واشارت الحكومة الى ان "هذا الإجراء يأتي كجزء من الجهود الحكومية ضمن خطة الاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أعدتها ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ والعمل والتي أقرها ​مجلس الوزراء​ السوري، وستوزع المنحة على دفعات، وستشمل الدفعة الأولى نحو 20 ألف عامل في قطاعات ​السياحة​ بمختلف مجالاتها مثل المنتزهات والمنشآت السياحية والأدلاء السياحيين وغيرهم من عمال في مختلف القطاعات المتعلقة بالمجال السياحي".