الحكومة السورية: صرف منحة مالية للعمال من الفئات الأكثر تضرراً نتيجة اجراءات كورونا

أعلنت الحكومة السورية، في بيان، عن "صرف منحة مالية للعمال من الفئات الأكثر تضررا في المجتمع السوري نتيجة الإجراءات المتخذة بسبب فيروس كورونا، ولفت مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعيةالى "البدء بصرف منحة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف ليرة سورية، تصرف لمرة واحدة فقط، لكل عامل من العمال المياومين والموسميين وفق قطاعات الاستهداف الأكثر تضرراً في فترات الحجر الصحي".
واشارت الحكومة الى ان "هذا الإجراء يأتي كجزء من الجهود الحكومية ضمن خطة الاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي أقرها مجلس الوزراء السوري، وستوزع المنحة على دفعات، وستشمل الدفعة الأولى نحو 20 ألف عامل في قطاعات السياحة بمختلف مجالاتها مثل المنتزهات والمنشآت السياحية والأدلاء السياحيين وغيرهم من عمال في مختلف القطاعات المتعلقة بالمجال السياحي".
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