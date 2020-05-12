وزير المالية السعودي: نخطط للإنفاق في بعض مشاريع الإسكان والضيافة

أعلن ​وزير المالية​ السعودي ​محمد الجدعان​ ان "حساب المواطن مستمر، وبالنسبة لبدل غلاء المعيشة، فكان أمرا مؤقتا"، لافتاً الى ان "الإجراءات البالغة 26.6 مليار ​دولار​ تستهدف المساعدة على وضع ​المالية العامة​ ليمكنها دعم ​الاقتصاد​ عند الخروج من الإغلاق، و​الدولة​ أخذت بعين الاعتبار كثيرا من الخيارات وتأثيرها اقتصاديا وماليا واجتماعياً".

وبيّن الجدعان انه "لا نخفض الإنفاق، بل نعيد تخصيص الإنفاق، بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصّصناها لدعم الاقتصاد و​القطاع الخاص​ ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضاً بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية؛ ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضاً لعلاج غير السعوديين، الذين يشكلون 85 % من ​حالات​ ​فيروس كورونا​ خلال الأيام الحالية، ونخطط للإنفاق في بعض مشاريع الإسكان والضيافة وكثير من النفقات، بعضها سيستمر، وبعضها سيتم تأجيله وتمديده الى العام المقبل والعام الذي يليه".